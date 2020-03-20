Фестиваль «БеспринцЫпные чтения-2020» перенесен

Новая дата проведения – 27 мая, 19.00. Место осталось без изменений – ГКЗ «Башкортостан» (улица Ленина, 50). Все билеты, купленные заранее, будут действительны. Открытая встреча состоится также 27 мая, в 15.00, в Национальной Библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди (улица Ленина, 4), вход свободный.

Срок приема заявок тоже продлен, до 10 мая произведения размером не более 5000 знаков можно прислать на почту info@besprintsypno.ru с пометкой в теме письма: «Город. Писатель — имя». Артисты могут на эту же почту прислать видеозапись чтения любого рассказа (не более 5-7 минут) с пометкой: «Город. Артист — имя».

На «БеспринцЫпных чтениях» известные актеры и писатели читают произведения начинающих авторов, прошедших отбор, для аудитории в зале, которая обычно насчитывает сотни человек. Во всех городах, где проходит фестиваль, включая Уфу, собираются полные залы. В этом году произведения будут читать артист театра и кино Павел Деревянко, журналист Александр Маленков, а также писатели Александр Цыпкин, Адиль Юлдашев и Игорь Савельев.