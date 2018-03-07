В Уфе все-таки состоится День тысячи велосипедистов



Организаторы одного из самых популярных городских мероприятий, которое в прошлом году изменило свой формат, подтвердили информацию о подготовке Дня тысячи велосипедистов-2018. Год назад велопробег сначала был отменен, а затем заменен на другое мероприятие для велосипедистов.

27 мая участники велопарада проедут десять километров, начиная от площади имени Ленина на Горсовете до финишной прямой возле стадиона «Динамо» по улице Заки Валиди.