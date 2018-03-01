Семен Елистратов получил медаль «За заслуги перед Отечеством»

Семен Елистратов, как и другие российские спортсмены, выступившие в Пхенчхане, получили госудварственные награды. Спортсмену из Уфы вручили медаль «За заслуги перед Отечеством».

«За нашими спинами стоит большое количество людей, без которых мы бы не справились - это наши родители, жены, мужья, наши семьи, друзья, болельщики и самые главные люди, без которых бы мы не показали бы результат – это наши тренеры и наши учителя. Мы справились, мы смогли, не отступили. Как мне кажется, мы с достоинством представили свою страну»,- поблагодарил Семен Елистратов.