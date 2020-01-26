Названы самые популярные специальности среди студентов Башкортостана

В Башстате сообщили, что популярными по-прежнему остаются специальности экономического, юридического профиля, информационных технологий и энергетики. Также стало известно, что в вузах республики учатся 54% девушек и 46% юношей.

По данным ИА «Башинформ», в основном в высших учебных заведениях Башкортостана студентами являются ребята из России — 96,7%. 2192 человека — учащиеся из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизии и Украины, а 883 студента прилетели из Азии и Африки.

Ранее мы писали, что студенты некоторых специальностей в Башкортостане получат сертификаты на бесплатное обучение. В 2019 году республика вошла в число регионов, в которых реализуется бесплатное обучение цифровым технологиям. В пилотном проекте также участвуют Татарстан, Якутия, Ростовская и Тульская области.