Башкирский Цукерберг: школьник из Уфы придумал уникальное приложение для «умных» часов

Артур Шайхатаров, одиннадцатиклассник лицея №42, выиграл один из самых престижных грантов в России «Умник» и получил пятьсот тысяч рублей за разработку приложения для слепоглухих – Life Feel. На создание инновации Артура вдохновил фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар» с Мэттью Макконахи и Энн Хэтуэй.

С приложением собеседнику достаточно ввести сообщение на смартфоне, программа переведет его с помощью азбуки Морзе и передаст в виде вибраций получателю. Тот же сможет ввести ответное сообщение, касаясь пальцем экрана. Таким образом, люди с ограниченными возможностями получат легкий и удобный способ общения.