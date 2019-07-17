В Уфе состоится конноспортивный турнир «Терра Башкирия»

28 июля на ипподроме «Акбузат» пройдет восьмой этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». В Уфе соберутся конники из Зилаирского, Калтасинского, Мелеузовского, Стерлитамакского и Уфимского районов республики.

Мероприятие, посвященное 100-летию образования республики, делится на две фазы. Первая представляет собой предварительные скачки для определения чемпиона района. Второй этап предполагает соревнование четырех золотых призеров и четырех серебряных призеров между собой. В скачках участвуют лошади башкирской породы ипподрома «Акбузат».

28 июля в 12:00, ипподром «Акбузат»