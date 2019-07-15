В Уфе появятся оборудованные остановочные пункты
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Фото: ИА «Башинформ»
До конца года в Уфе могут установить современные остановочные пункты, оборудованные специальным освещением, электронным табло с указанием пребывания транспорта, камерами видеонаблюдения, разъемом для USB-зарядки и кнопкой экстренного оповещения «Гражданин-Полицейский». На остановках также будет бесплатный доступ в интернет.
Внедрить новую систему планируют до конца октября этого года.
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