13 июля перекроют движение в центре города
В субботу, 13 июля, состоится официальное закрытие 53-х Международных детских игр. В связи с этим будет перекрыто движение транспорта по улицам Заки Валиди и Мажита Гафури. С 17 часов вечера до полуночи здесь будут проходить шествия спортсменов и праздничные мероприятия.
Администрация города сообщает, что будут перекрыты следующие участки:
- ул. Заки Валиди: от перекрестка с ул. М. Гафури до пересечения с ул. Цюрупы;
- ул. Мажита Гафури: от пересечения с ул. Пушкина до перекрестка с ул. З. Валиди.
Общественный транспорт будет двигаться по следующей схеме.
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Фото: ufacity.info
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.
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