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13 июля перекроют движение в центре города

В субботу, 13 июля, состоится официальное закрытие 53-х Международных детских игр. В связи с этим будет перекрыто движение транспорта по улицам Заки Валиди и Мажита Гафури. С 17 часов вечера до полуночи здесь будут проходить шествия спортсменов и праздничные мероприятия. 

Администрация города сообщает, что будут перекрыты следующие участки:

- ул. Заки Валиди: от перекрестка с ул. М. Гафури до пересечения с ул. Цюрупы;

- ул. Мажита Гафури: от пересечения с ул. Пушкина до перекрестка с ул. З. Валиди.

Общественный транспорт будет двигаться по следующей схеме.

  • Фото: ufacity.info

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.

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Автор: Evelina
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