13 июля перекроют движение в центре города

В субботу, 13 июля, состоится официальное закрытие 53-х Международных детских игр. В связи с этим будет перекрыто движение транспорта по улицам Заки Валиди и Мажита Гафури. С 17 часов вечера до полуночи здесь будут проходить шествия спортсменов и праздничные мероприятия.