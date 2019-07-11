В Уфе частично перекроют улицу Георгия Мушникова
Ремонтные работы связаны с подготовкой к будущему отопительному сезону. «БашРТС» проводит капитальный ремонт участка магистрали по бульвару Баландина в Калининском районе.
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Фото: news-centre.ru
С 8 утра 10 июля до 20 часов вечера 17 июля перекроют одну полосу проезжей части по четной стороне улицы Георгия Мушникова.
С 8 утра 17 июля до 20 часов вечера 24 июля этот же участок перекроют уже по нечетной стороне. Все протяженность перекрытой дороги составляет 6 метров.
Жителей района просят отнестись с пониманием ко временным неудобствам. Водителям советуют планировать маршрут с учетом путей объезда.
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ufacity.info
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