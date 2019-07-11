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В Уфе частично перекроют улицу Георгия Мушникова

Ремонтные работы связаны с подготовкой к будущему отопительному сезону. «БашРТС» проводит капитальный ремонт участка магистрали по бульвару Баландина в Калининском районе.

  • Фото: news-centre.ru

С 8 утра 10 июля до 20 часов вечера 17 июля перекроют одну полосу проезжей части по четной стороне улицы Георгия Мушникова.

С 8 утра 17 июля до 20 часов вечера 24 июля этот же участок перекроют уже по нечетной стороне. Все протяженность перекрытой дороги составляет 6 метров.

Жителей района просят отнестись с пониманием ко временным неудобствам. Водителям советуют планировать маршрут с учетом путей объезда. 

  • ufacity.info

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Автор: Evelina
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