В Уфе строят новый кардиоцентр

Новый хирургический корпус Республиканского кардиологического центра обещают возвести до конца 2019 года.

Официальный старт началу строительных работ дал врио Главы Башкортостана Радий Хабиров. Новый корпус создается для внедрения передовых технологий и оснащения современным медицинским оборудованием. В кардиоцентре разместятся приемное и диагностическое отделения, дневной стационар, два операционных блока, лаборатория и прочие необходимые помещения.

Строительство здания обещают закончить в этом году. В 2020 планируют завершение внутренние работы. В первую очередь, сюда перевезут хирургическое отделение из старого корпуса