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В Уфе строят новый кардиоцентр

Новый хирургический корпус Республиканского кардиологического центра обещают возвести до конца 2019 года.

  • Фото: glavarb.ru

Официальный старт началу строительных работ дал врио Главы Башкортостана Радий Хабиров. Новый корпус создается для внедрения передовых технологий и оснащения современным медицинским оборудованием. В кардиоцентре разместятся приемное и диагностическое отделения, дневной стационар, два операционных блока, лаборатория и прочие необходимые помещения.

Строительство здания обещают закончить в этом году. В 2020 планируют завершение внутренние работы. В первую очередь, сюда перевезут хирургическое отделение из старого корпуса

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Автор: Evelina
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