В Уфе на один день перекроют часть центра города

В Уфе 10 июля состоится официальное открытие летних Международных детских игр. Для обеспечения безопасности участников мероприятия власти ограничат движение транспорта на Советской площади с 6 утра до 22 часов вечера.

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