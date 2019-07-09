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В Уфе на один день перекроют часть центра города

  • Фото: администрация Уфы

В Уфе 10 июля состоится официальное открытие летних Международных детских игр. Для обеспечения безопасности участников мероприятия власти ограничат движение транспорта на Советской площади с 6 утра до 22 часов вечера.

Водителям советуют планировать маршрут с учетом путей объезда.

 

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Автор: Evelina
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