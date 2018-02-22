В Уфе весной посадят более двухсот шестидесяти тысяч цветов

Этой весной Уфа буквально утонет в цветах: в столице высадят порядка двухсот шестидесяти тысяч штук рассады однолетних растений. Среди них восемьдесят тысяч петуний, пятнадцать тысяч бархатцев, четырнадцать тысяч цинерарий. Их высаживают цветущими, поэтому уже в мае жители города смогут любоваться красивыми клумбами.

Большая часть цветов украсит город уже к майским праздникам. В первую очередь растения высадят в парке Победы, сквере сто двенадцатой кавалерийской дивизии, а также в парке Ленина.