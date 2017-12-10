Конкурс Арт-Елка

Если вы любите украшать, декорировать и мастерить что-то красивое - принимайте участие в конкурсе Арт-Елка, который пройдет в рамках выставки-ярмарки «Индустрия праздника – Новый год» с 13 по 16 декабря в ВДНХ-ЭКСПО. Принять участие в конкурсе могут все желающие - в том числе и дети старше 4-х лет. Главное - уметь превратить елку в настоящее произведение искусства и отправить заявку до 11 декабря по электронной почте: kongress@bvkexpo.ru. За лучшую работу проголосуют посетители выставки, авторы самых необычных и оригинальных елок получат подарки!