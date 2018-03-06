В Уфе покажут «Провинциальные танцы»

Театр современного танца из Екатеринбурга привезет в Уфу пластический спектакль. «Провинциальные танцы» – один из первых театров современной хореографии в России, работает уже двадцать восемь лет. Десять раз театр был номинирован Национальную театральную премию «Золотая Маска», в пяти из которых – стал победителем.

В репертуаре театра – постановки хореографа и художественного руководителя театра Татьяны Багановой, а также еще одиннадцать спектаклей, которые поставили зарубежные хореографы.



Концертный зал «Башкортостан», 10 марта