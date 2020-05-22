В Пермском крае за сутки выявлен 51 случай COVID-19

Среди новых инфицированных — 24 мужчины, 22 женщины, 3 ребенка. Младше 45 лет – 20 человек, 20 человек в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Кроме того, зафиксировано два летальных исхода, у пациентов 57 и 68 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Причины смерти уточняются.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1 277: 607 человек — на лечении, 634 — выздоровело, 36 — скончалось.

По состоянию на 22 мая, в России число случаев коронавируса достигло 326 448. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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