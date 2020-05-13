По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 23 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 25 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Из них 33 мужчины, 14 женщин, 1 ребенок.
В Пермском крае 48 новых случаев заражения COVID-19
Как поясняют в краевом минздраве, ежесуточный прирост больных составил 6,15%. Однако на этот показатель сыграл «завозной» фактор: выявление случаев инфицирования у вахтовиков, доставленных из Якутии. Все прибывшие были незамедлительно изолированы и не контактировали с окружающими, то есть не могли заразить других. Без вахтовиков ежесуточный прирост инфицированных составляет около 5%. Этот же фактор повлиял на коэффициент распространения коронавируса – на 13 мая он чуть больше единицы.
Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 829 человек: на лечении — 394 человек, выздоровело — 445, скончалось — 23.
По состоянию на 13 мая, в России число случаев коронавируса достигло 232 243. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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