В Пермском крае 48 новых случаев заражения COVID-19

Как поясняют в краевом минздраве, ежесуточный прирост больных составил 6,15%. Однако на этот показатель сыграл «завозной» фактор: выявление случаев инфицирования у вахтовиков, доставленных из Якутии. Все прибывшие были незамедлительно изолированы и не контактировали с окружающими, то есть не могли заразить других. Без вахтовиков ежесуточный прирост инфицированных составляет около 5%. Этот же фактор повлиял на коэффициент распространения коронавируса – на 13 мая он чуть больше единицы.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 829 человек: на лечении — 394 человек, выздоровело — 445, скончалось — 23.

По состоянию на 13 мая, в России число случаев коронавируса достигло 232 243. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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