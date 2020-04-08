За последние сутки в Перми один пациент вылечился от коронавируса, один — скончался

Вчера, из работающего отделения краевой инфекционной больницы выписали 37-летнюю женщину, лечившуюся от коронавируса. Она посещала Словению, Португалию. Сейчас самочувствие пермячки удовлетворительное, она отпущена домой.

Сегодня утром скончался 69-летний пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция и тяжелым сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца).

На данный момент в Пермском крае 23 человека продолжают лечение. Общее число выявленных заболеваний в Прикамье — 32: три человека умерло, шесть – выздоровело. На «карантине» дома находятся 2 481 человек.