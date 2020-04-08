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За последние сутки в Перми один пациент вылечился от коронавируса, один — скончался

Вчера, из работающего отделения краевой инфекционной больницы выписали 37-летнюю женщину, лечившуюся от коронавируса. Она посещала Словению, Португалию. Сейчас самочувствие пермячки удовлетворительное, она отпущена домой.

Сегодня утром скончался 69-летний пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция и тяжелым сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца).

На данный момент в Пермском крае 23 человека продолжают лечение. Общее число выявленных заболеваний в Прикамье — 32: три человека умерло, шесть – выздоровело. На «карантине» дома находятся 2 481 человек.

По состоянию на 8 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 8 672. К вечеру 2 апреля число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В Перми со 2 апреля введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

ПРМ.Собака.ru,
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