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В Пермском крае зафиксировано 11 новых случаев коронавирусной инфекции

За сутки общее число выявленных заболеваний в Прикамье увеличилось на одиннадцать человек. Из них два человека вернулись с Сейшельских островов, остальные девять — контактные, в том числе медсестра краевой инфекционной больницы. Круг контактировавших с ними находится под наблюдением врачей. Таким образом, в больницах края на лечении находятся 25 человек.

Как поясняют в Минздраве, рост заболевших связан с «накопленным эффектом» проведения анализов. Тесты были отправлены в федеральные лаборатории в разное время, а результаты вернули единовременно. С 3 апреля исследования на коронавирусную инфекцию начали проводить в лаборатории Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и лаборатории краевой инфекционной больницы. До этого анализы проводились только в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Как поясняют медики, количество выявляемых заболевших напрямую зависит от объема проводимых анализов. 

Общее число выявленных заболеваний в Прикамье — 32: два человека умерло, пять – выздоровело. На «карантине» дома находятся 4 695 человек.

По состоянию на 7 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 7 497. К вечеру 2 апреля число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В Перми со 2 апреля введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

ПРМ.Собака.ru,
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