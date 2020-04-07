В Пермском крае зафиксировано 11 новых случаев коронавирусной инфекции

За сутки общее число выявленных заболеваний в Прикамье увеличилось на одиннадцать человек. Из них два человека вернулись с Сейшельских островов, остальные девять — контактные, в том числе медсестра краевой инфекционной больницы. Круг контактировавших с ними находится под наблюдением врачей. Таким образом, в больницах края на лечении находятся 25 человек.

Как поясняют в Минздраве, рост заболевших связан с «накопленным эффектом» проведения анализов. Тесты были отправлены в федеральные лаборатории в разное время, а результаты вернули единовременно. С 3 апреля исследования на коронавирусную инфекцию начали проводить в лаборатории Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и лаборатории краевой инфекционной больницы. До этого анализы проводились только в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Как поясняют медики, количество выявляемых заболевших напрямую зависит от объема проводимых анализов.