Огненный концерт группировки «Ленинград» в ЛДС и все, что его окружало

Сергей Шнуров и его команда собрали более десяти тысяч человек, чтобы три часа зажигать в Ледовом дворце спорта и стать главным событием соцсетей благодаря связи МегаФон.

Прямо во время новосибирского концерта Сергей Шнуров вышел в прямой эфир в Instagram, организованный компанией МегаФон. Трансляцию наблюдали все зрители концерта, а также более четырех тысяч поклонников по всей стране. Абоненты МегаФона не испытывали проблем со связью. На протяжении всего трехчасового выступления в зале была стабильная скорость мобильного интернета — более 23 Мбит/секунду.