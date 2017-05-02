Монстрация 2017 прошла под лозунгом «**** ЗАПРЕЩЕНА В РОССИИ»

Главным лозунгом Монстрации 2017 года стал «**** ЗАПРЕЩЕНА В РОССИИ». Во главе колонны вместе с организаторами шествия, прошла руководитель Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, а само мероприятие прошло без происшествий – даже, впервые за последние несколько лет, не был задержан Артем Лоскутов. Мы собрали для вас в соцсетях самые запоминающиеся лозунги прошедшей Монстрации.

Фото: Евгений Глазырин, Валерия Сербинова, Ольга Козынкина, Настасья Вишня, Сергей Павлов, Сергей Мордвинов