В свой день рождения «Аура» приготовила для новосибирцев много интересных активностей. Около входа в торговый центр гости могли в режиме реального времени наблюдать за созданием граффитистами уникальных арт-объектов, в бьюти-зоне мастера прически и макияжа помогали девушкам создать праздничный образ, а в барбершопе мужские стилисты учили посетителей ухаживать за бородой и усами. Самые маленькие участники праздника увидели кукольный спектакль «Маша и медведь» и сами приняли участие в интерактивной постановке «Алиса в Зазеркалье». Вечером малышей угостили вкусным чаем с праздничным тортом.

Целый день в ТРЦ «Аура» разыгрывались ценные призы среди участников акции «Вам повезет», главный из которых – автомобиль Hyundai Solaris – получила 25-летняя архитектор-инженер из Новосибирска Наталья Николаева.

«Это очень неожиданный и приятный сюрприз, – делится впечатлениями победительница. – Участвуя в акции, я рассчитывала выиграть хотя бы телевизор, а стала обладательницей главного приза! У меня пока нет прав, но недавно я пошла учиться в автошколу и очень рада получить такой подарок. Спасибо «Ауре» за новый автомобиль и море положительных эмоций!».

Грандиозным завершением праздника стал зажигательный уличный концерт звезды Black Star, автора хитов «Невеста», «Мало, так мало» и «Будильник» Егора Крида, который исполнил свои самые популярные песни и новые композиции. Ярким финалом концерта стал красивый праздничный салют.