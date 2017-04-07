Игорь Корнелюк выступил на четвертой благотворительной акции «Зажги синим» в Новосибирске

Главная цель акций «Зажги синим», которые проходят с 2008 года в крупнейших городах мира, – привлечь внимание общественности к проблеме заболевания аутизмом. В этот день главные достопримечательности городов загораются синим цветом, демонстрируя проекцию кусочка пазла, который является одним из символов заболевания аутизмом. В Новосибирске в синий цвет окрасили историческое здание кинотеатра «Победа». Несмотря на «зимнюю» весну, снегопад и довольно холодную погоду, в акции приняли участие более полутора тысяч человек.

Дневная программа состояла из показа аутизм френдли-мультфильмов с XXII Открытого российского фестиваля анимационного кино, проходившего в городе Суздаль. На площади перед кинотеатром «Победа» развернулся благотворительный базар с интерактивными зонами для детей и взрослых. Важной часть мероприятия стала встреча-дискуссия психологов, родителей, представителей специализированных центров по поводу актуальных, насущных проблем воспитания особенных детей, адаптации и помощи родителям.

Завершилось мероприятие гала-концертом с участием Александра Анипера, эстрадного центра «Апельсин» и выступлением Игоря Корнелюка, который отметил неравнодушие новосибирцев к проблеме аутизма.