Sandarina Market сегодня – это не только ярмарка продукции дизайнеров со всей России, но и бьюти-преображения, фуд-корнер, и востребованный лекторий, где в Новосибирске шел рассказ о том, как сделать любимое дело бизнесом, каких трендов ждать от сезона, и о том, как вести Instagram, на который все подписываются. Организаторы мероприятия Екатерина Жидалева и Мария Швецова рассказали на примере собственной компании о допущенных ошибках и поделились ценным опытом, акцентируя внимание на важном: четко сформулированной целевой аудитории, позиционировании, ДНК бренда. Так, с классной музыкой, интересными историями, новыми знакомствами и модными покупками и пролетели два дня фестиваля Sandarina market.