25-26 марта в Новосибирске прошел известный дизайн-фестиваль Sandarina market

Sandarina Market сегодня – это не только ярмарка продукции дизайнеров со всей России, но и бьюти-преображения, фуд-корнер, и востребованный лекторий, где в Новосибирске шел рассказ о том, как сделать любимое дело бизнесом, каких трендов ждать от сезона, и о том, как вести Instagram, на который все подписываются. Организаторы мероприятия Екатерина Жидалева и Мария Швецова рассказали на примере собственной компании о допущенных ошибках и поделились ценным опытом, акцентируя внимание на важном: четко сформулированной целевой аудитории, позиционировании, ДНК бренда. Так, с классной музыкой, интересными историями, новыми знакомствами и модными покупками и пролетели два дня фестиваля Sandarina market.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В Новосибирск с гастролями приезжает фестиваль дизайнеров Sandarina Market

Екатерина Климова, Ника Тихонова и другие гости весеннего коктейля TOUS

Ксения Собчак выложила первое фото сына для благотворительного флешмоба

Фрейндлих, Бондарчук, Михалков и Пиотровский на открытии Международного культурного форума

Абрамович, Жукова, Юмашевы и Дерипаска на фестивале Дианы Вишневой в Петербурге

От Деппа до Бондарчука: главные разводы 2016 года

Михаил Боярский, Авдотья Смирнова и Анна Пармас на премьере фильма «Петербург. Только по любви»

Tourbillon Kids Club for play and help.