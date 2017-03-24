В открывшемся бутике ювелирной марки TOUS гостей ждали уникальные предложения и сюрпризы, очаровательные подарки и шампанское. За атмосферу весеннего коктейля отвечал ведущий, модный DJ и приглашенный фотограф. Специальным гостем мероприятия стала лицо и посланница бренда TOUS в России – актриса Екатерина Климова.

Гости вечера могли также принять участие в конкурсе и выиграть браслет с россыпью драгоценных и полудрагоценных камней от ювелирного дома TOUS. Для этого необходимо было заполнить анкету и ответить на вопрос о бренде: «Какие первые три ассоциации у вас вызывает TOUS»? Победительницу конкурса выбрала Екатерина Климова из наиболее понравившихся ей ответов. Было интересно прочесть ответы участников (а их набралось больше сотни) и увидеть, что TOUSу многих ассоциируется с такими чувствами и эмоциями, как счастье, вдохновение, любовь, качество, неповторимый дизайн, красота и, конечно, мишки.

На коктейль были приглашены как гости и клиенты бренда, так и местные it girls, блогеры и представители бизнес-элиты Новосибирска.

О бренде TOUS

Основанный в 1920 году, под руководством Розы Ориол и Сальвадора Тоус, бренд начинает свое развитие, создавая инновационные украшения, которые отличаются от традиционного высокого ювелирного искусства. За последние годы TOUS стал lifestyle-брендом, предлагая коллекции ювелирных украшений, сумок, парфюмерии, часов, солнцезащитных очков и аксессуаров в сегменте affordable luxury. На сегодняшний день TOUS представлен на пяти континентах в более чем пятистах магазинах в таких городах, как Барселона, Мадрид, Нью-Йорк, Майами, Шанхай, Токио, Москва, Мехико и Дубай.