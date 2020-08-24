Кешбэк за туры по России: как вернуть часть потраченных на отпуск денег?

В этом году власти выделили 15 миллиардов рублей на «кешбэк» - туристам вернут часть затрат на отдых внутри страны. Чтобы получить деньги, нужно зарегистрироваться на сайте мирпутешествий.рф и в программе лояльности платежной системы «Мир». Из списка можно выбрать доступные отели и туры.

Поездка должна пройти до 20 декабря 2020 года. Стоимость путевки должна быть не меньше 25 000 рублей, а максимальная сумма возврата — 15 000 рублей. В программе принимают участие все регионы, за путешествия по популярным направлениям — Крым, Краснодарский и Алтайский край — он станет доступен с октября. Кешбэк можно получить и за отдых в Новосибирской области. Деньги поступят на карту «Мир» в течение 5 дней.