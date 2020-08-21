С 20 августа российские и иностранные авиакомпании могут летать за границу из Толмачево.
Росавиация открыла Новосибирск для международных полетов
Правительство приняло решение открыть для международных рейсов Новосибирск, Казань и Калининград.
Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону возобновили сообщение с несколькими странами еще в начале месяца — с 1 августа из аэропортов этих городов можно было улететь в Лондон и Стамбул. С 10 августа возобновились полеты в турецкие Даламан, Бодрум и Анталью, 15 августа открылись рейсы в Швейцарию.
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