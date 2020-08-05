Добираться из Новосибирска в Томск станет комфортнее

Кроме замены материала, на трассе укрепили обочины и нанесли разметку из термопластика. Современная технология Спрей-Джет позволяет быстро укладывать тонкие слои асфальтобетона «горячим» способом, прочно приклеивая его к основанию дороги. В основе верхнего слоя дороги лежит битумоминеральная смесь из высокопрочного, износостойкого кубовидного щебня.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий 4 августа проконтролировал завершение работ на участке. Он сообщил, что ремонт дороги Новосибирск-Колывань-Томск продолжится. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для ремонта участка трассы в следующем году.