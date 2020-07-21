Новосибирск может стать одним из шести городов, где возобновят международные перелеты

Как сообщили «Известия», на первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить только из шести крупных российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

Они выбраны по географическому принципу — в каждом макрорегионе определен аэропорт, через который за рубеж смогут летать жители соседних городов. Роспотребнадзор, Росавиация и МИД России будут согласовывать список стран для возобновления международного авиасообщения с территориальными подразделениями Роспотребнадзора Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Об этом говорится в проекте алгоритма восстановления международного авиасообщения, направленном Александром Нерадько в правительство 8 июля.