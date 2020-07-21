Предложение направил в правительство глава Росавиации.
Новосибирск может стать одним из шести городов, где возобновят международные перелеты
Как сообщили «Известия», на первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить только из шести крупных российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.
Они выбраны по географическому принципу — в каждом макрорегионе определен аэропорт, через который за рубеж смогут летать жители соседних городов. Роспотребнадзор, Росавиация и МИД России будут согласовывать список стран для возобновления международного авиасообщения с территориальными подразделениями Роспотребнадзора Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Об этом говорится в проекте алгоритма восстановления международного авиасообщения, направленном Александром Нерадько в правительство 8 июля.
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