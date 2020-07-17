Мошенники продают новосибирским путешественникам фальшивые билеты

На них неудачливые путешественники приобретают билеты на самолет или поезд, которых на самом деле не существует. В полиции рассказали, что некоторые узнают, что у них нет билета только на вокзале или в аэропорту. С 27 июня по 10 июля было совершено более 600 мошенничеств такого типа. Иногда покупатели теряют только деньги, потраченные на фальшивый билет, в других случаях мошенникам удается получить доступ к данным карты и совершать переводы на большие суммы.

«Фишинговый сайт от настоящего может отличаться одним или двумя символами в адресной строке, оформлением дизайна, структурой. Чтобы обезопасить свои деньги, нужно внимательно проверять название сайта, не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и регулярно обновлять антивирусную защиту на своём гаджете или компьютере», — объяснили в Сибирском ГУ Банка России.

