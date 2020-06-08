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На границе с Алтайским краем сняли блокпосты

Приехавшим из других регионов больше не нужно сидеть на вынужденной самоизоляции.

Специалисты Роспотребнадзора перестали дежурить и в аэропорту Барнаула. Раньше они проверяли всех прилетевших на наличие симптомов болезни. Для гостей из других регионов больше нет ограничений — в том числе, принудительной самоизоляции.

С 6 июня туристов начали принимать в Шерегеше — правда, пока только в одной гостинице.

Лидия Осинцева ,
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