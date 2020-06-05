В Шерегеше начнут принимать гостей с 6 июня

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Таштагольского района порталу NGS42.RU. Официально Шерегеш открылся для туристов 1 июня, но гостиницам нужно время, чтобы выполнить все эпидемиологические требования. Пока 6 июня начнет работать только одна — Alpen Club. Еще три гостиницы прошли проверку на соблюдение всех норм — «Шервуд», «Сугроб» и «ПаркOFFка».