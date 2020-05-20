А вот дистанцию, возможно все еще придется соблюдать!
Обойдемся без справки: названы правила, которые могут ввести для туристов после пандемии
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, какие нововведения ждут туристов после окончания пандемии.
Она сомневается, что в будущем со всех путешественников будут требовать справку об отсутствии коронавируса. Он распространяется быстро, и справка может стать недействительной через несколько часов, то же касается и «паспортов здоровья».
Вероятнее всего, всем по-прежнему придется соблюдать социальную дистанцию — это может коснуться и заполняемости самолетов. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сократить число посадочных мест вдвое из-за риска распространения инфекции. Отели могут ограничить количество гостей, в том числе, и в одном номере.
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