Как будет выглядеть iPhone 12: в сети появилось видео с реалистичными макетами

Автор YouTube-канала iupdate показал реалистичные макеты всех четырех моделей iPhone 12. В серию войдут базовый 5,4-дюймовый iPhone 12, два 6,1-дюймовых iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с экраном в 6,7 дюйма.

Все новые модели дизайном похожи на iPad Pro. Они имеют корпус с острыми гранями, а вырез на дисплее, в котором спрятаны фронтальная камера и датчики системы распознавания лиц Face ID, стал меньше размером. У iPhone 12 OLED-дисплеи и есть модуль для подключения к 5G-сетям.

Не некоторым данным, Apple отстает от графика запуска на месяц или два. Источники утверждают, что релиз линейки не стоит ожидать раньше октября, и он может сдвинуться на еще более позднее время.