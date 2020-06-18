Павел Дуров призвал бороться с Google и Apple

Основатель «Вконтакте» и Telegram написал: «Apple и Google накладывают безумный 30-процентный налог с продаж на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире. В результате, пользователи платят больше, стартапы и целые индустрии разрушаются или не появляются вовсе. Регуляторы игнорируют этот абсурд уже десять лет».

Google и Apple берут 30% от суммы покупок пользователей в Google Play и Apple Store, оставшаяся прибыль идет разработчикам приложений. На вопрос, какую альтернативу он предлагает, Дуров написал, что компаниям нужно «повторить то, как приложения устанавливаются на компьютер». По его мнению, нужно дать пользователям возможность устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений.