Презентацию PlayStation 5 перенесли на 11 июня

В этой презентации основной акцент будет сделан на игры, но, скорее всего на ней раскроют и дизайн. Ранее разработчики рассказывали о технических характеристиках новой консоли и продемонстрировали контроллер DualSense, который заменит DualShock 4. Ожидается, что PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года во время рождественских праздников. Весной авторитетное издание Bloomberg сообщило, что по их информации PlayStation 5 будет стоить от 499 до 549 долларов.