Изначально презентация должна была пройти 4 июня, но ее отменили из-за массовых протестов в США. PlayStation 5 представят 11 июня в 23:00 по московскому времени онлайн. Трансляция пройдет на официальных каналах PlayStation в Twitch и YouTube в записи.
Презентацию PlayStation 5 перенесли на 11 июня
В этой презентации основной акцент будет сделан на игры, но, скорее всего на ней раскроют и дизайн. Ранее разработчики рассказывали о технических характеристиках новой консоли и продемонстрировали контроллер DualSense, который заменит DualShock 4. Ожидается, что PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года во время рождественских праздников. Весной авторитетное издание Bloomberg сообщило, что по их информации PlayStation 5 будет стоить от 499 до 549 долларов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.