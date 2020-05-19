В сети показали, как предположительно будет выглядеть iPhone 12

У новинки экран в 5,4 дюйма при размерах 131×64 — меньше, чем у iPhone SE с габаритами 138×67. «Старшие» модели линейки: iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max выйдут с дисплеями на 6,1 и 6,7 дюймов. Apple впервые оснастила всю линейку дисплеем на базе органических светодиодов OLED и процессором A14 Bionic. Каждое из устройств будет поддерживать 5G. Официальный анонс новинок ожидается в сентябре.