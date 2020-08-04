Владельцы «Марии-Ра» выиграли аукцион на покупку особняка рядом с Красной площадью

Речь идет о Мещаниновом подворье, которое находится в 150 метрах от Кремля. Общая площадь здания — более 10 тысяч квадратных метров. Официальным новым владельцем является ООО «Первый», которая принадлежит Евгению, Галине и Алле Ракшиным, совладельцам сети «Мария-Ра». Компания была единственным участником аукциона и приобрела особняк по начальной цене.

Это не первая их покупка крупной недвижимости в Москве — владельцы компании приобрели здание центрального телеграфа и офисно-складской комплекс. Для чего они планируют использовать здания, пока неизвестно.