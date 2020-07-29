Минфин предложил перечислять конфискованные деньги россиян в Пенсионный фонд

Как сообщили «Известия», Министерство финансов подготовило поправки в гражданский и бюджетный кодексы, согласно которым предлагается перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать.

Новые нормы могут вступить в силу уже в декабре 2020 года. Пока неизветсно, кто и каким образом будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств, и какова будет минимальная сумма, которая может привлечь внимание контролирующих органов.

Сейчас в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на доходы, законность которых не подтверждена.