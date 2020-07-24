Новосибирским предпринимателям стало проще получить заем регионального Фонда микрофинансирования

«В июле условия Фонда адаптированы к изменяющейся ситуации в экономике и эпидемиологической обстановке региона. Предприниматели смогут получить льготный заем при задолженности перед институтами бюджетной системы РФ не более 50 тысяч рублей, тогда как ранее это было невозможно. Также выдать заем теперь смогут при наличии задолженности по заработной плате, но не более 3-х месяцев», — пояснил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Также услугами Фонда микрофинансирования стали доступны для большего количества сфер бизнеса. Получить поддержки смогут компании, которые занимаются туризмом, гостиницы и предприятия общественного питания, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, лекарственных средств, средств защиты и дезинфекции.