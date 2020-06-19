Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

В Сбербанке подтвердили, что новые тарифы действуют со 2 июня 2020 года. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте — за перевод в банкомате придется заплатить комиссию 1% от суммы, но не более 1000 рублей.

После принятия закона об отмене "банковского роуминга", запретившего взимать комиссии при переводе денежных средств между регионами внутри одной кредитной организации, в Сбербанке все переводы до 50 тысяч рублей в месяц внутри банка стали бесплатными независимо от региона.