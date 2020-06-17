Узнать о своих долгах у приставов и оплатить их можно через интернет

Сейчас все еще действует ограничение на личный прием граждан. Направить обращение в адрес судебных приставов, не выходя из дома, можно через официальный сайт УФССП России по Новосибирской области www.r54.fssprus.ru. Через сервисы «Личный кабинет стороны исполнительного производства» и «Интернет-приемная» можно подать обращение, заявление, ходатайство или жалобу в электронном виде и получить информацию о ходе исполнительного производства, стороной которого является должник.

Узнать о своей задолженности и оплатить ее можно в разделе «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления и с помощью бесплатного мобильного приложения «ФССП» или портала «Госуслуги».

В каждом отделе управления установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции.

По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, проверка будет проводиться в течение суток. По этим и другим срочным вопросам, жители региона могут обратиться по телефонам дежурной части 8(383)241-07-06 и отдела по работе с обращениями граждан Управления 8(383)241-07-68, 241-07-69.