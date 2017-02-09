Итальянский производитель бытовой техники SMEG совместно с интернет-порталом о дизайне SDOclub.ru проводит конкурс нереализованных дизайн-проектов кухонного интерьера с техникой бренда. Конкурс ориентирован на студентов российских вузов творческих специальностей: художник, дизайнер, архитектор. Главное требование – умение работать в дизайнерской программе. Основной критерий – собственное, оригинальное видение дизайна интерьеров, чувство стиля и внимание к деталям.



Цель конкурса «Лучший кухонный интерьер» от SMEG – найти новые имена среди начинающих дизайнеров и дать шанс молодым специалистам проявить себя. Участники смогут реализовать свой творческий потенциал и увидеть, как его оценивают эксперты. В поддержку проекта в ряде вузов страны – Уральский архитектурно-художественный университе



«Если вам близок итальянский стиль, история и культура Италии, то этот конкурс – для вас. Он не только даст возможность проявить себя и оценить свои разработки, представив их бренду с внушительной историей достижений в области дизайна, но и даст шанс поехать в этом году на iSaloni-2017, Милан, и увидеть все дизайн тренды своими глазами. Возможно, ваше будущее как профессионала решится именно там», – говорит Деля Файзрахманова, главный редактор интернет-портала SDOclub.ru, партнёра конкурса.



Роман Мусаханян, генеральный директор «СМЕГ Руссия»: «Ассортимент продукции SMEG позволяет использовать эту технику во многих интерьерных стилях, что увеличивает возможности конкурсантов экспериментировать, разрабатывая свой оригинальный дизайн кухни. Мы с удовольствием оценим представленные работы и выберем наиболее интересные из них».



Сбор конкурсных работ проводится на портале SDOclub.ru и продлится до 6 марта 2017 года. Там же можно ознакомиться с подробными правилами участия и регламентом подачи заявки. По итогам голосования топ-менеджмента SMEG в России, 7 марта будет озвучено имя победителя – который и отправится в заветную поездку на iSaloni, а также имена конкурсантов, занявших 2 и 3 места. Они получат в награду малую бытовую технику SMEG в «Стиле 50х».

Полную информацию можно найти на официальной странице конкурса .