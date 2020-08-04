В России вступил в силу новый стандарт на автомобильные номера

Как сообщили РИА Новости, в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) ввели тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления. Габаритные размеры знака для мотоциклов уменьшили и ввели специальные обозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.

Для внедорожных мототранспортных средств появился отдельный знак, не предназначенных для движения по автодорогам общего пользования — это касается снегоболотоходов и мотовездеходов. Мопеды, спортивные и классические (ретро) автомобили получили индивидуальные регистрационные знаки.

Выдавать номера нового образца будут после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации этих видов транспортных средств.