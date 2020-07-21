На перевод автомобиля с бензина на газ дадут субсидию до 90% от стоимости оборудования

Новая программа перевода автопарка на газовое топливо в России начала действовать с 20 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил двойной повышающий коэффициент — теперь госскидка выросла с 27 до 54 тысяч рублей для легковых автомобилей и до 400 тысяч рублей — для грузовых. Дополнительную субсидию дает и ПАО «Газпром»: для «легковушек» она составляет еще 27 тысяч рублей.

Программа действует для ГБО для работы на сжатом природном газе — метане в 23 регионах: Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Краснодарский и Пермский края, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Ленинградская и Санкт-Петербург, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Саратовская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области. Но жители регионов, где программы нет, могут перевести свое транспортное средство на газ в соседнем.