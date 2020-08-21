Только две новосибирские больницы будут принимать больных COVID-19

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова сообщила, что только две больницы продолжат принимать больных с коронавирусом и подозрением на заболевание — №11 и №12.

В остальных после возвращения к работе в обычном режиме будут соблюдать все рекомендации и ограничительные меры. Скоро пациентов начнут принимать кардиодиспансер, госпиталь ветеранов войн № 2, терапевтические корпуса горбольницы № 25 и больницы скорой помощи №2. Записаться на прием можно будет без посещения поликлиники с помощью электронных сервисов. С 17 августа в Новосибирской области возобновилась плановая медицинская помощь и диспансеризация.