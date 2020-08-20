Новосибирские ученые разработали новый метод диагностики онкологических заболеваний

Новый метод помогает изучить последовательность нуклеиновых кислот, благодаря чему ученые могут обнаружить драйверы, то есть изменения, которые заставляют мутировать клетку. В интервью «Вести Новосибирск» заведующий лабораторией фармакогеномики Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Максим Филипенко объяснил, что тест-система позволяет одновременно проанализировать большое количество маркеров клеток опухоли и сделать это на одном небольшом куске материала.

Сейчас исследователи ведут переговоры с крупной фармацевтической компанией для того, чтобы передать технологию исследования и официально зарегистрировать ее.