Тест-система позволяет проанализировать большое количество маркеров одновременно.
Новосибирские ученые разработали новый метод диагностики онкологических заболеваний
Новый метод помогает изучить последовательность нуклеиновых кислот, благодаря чему ученые могут обнаружить драйверы, то есть изменения, которые заставляют мутировать клетку. В интервью «Вести Новосибирск» заведующий лабораторией фармакогеномики Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Максим Филипенко объяснил, что тест-система позволяет одновременно проанализировать большое количество маркеров клеток опухоли и сделать это на одном небольшом куске материала.
Сейчас исследователи ведут переговоры с крупной фармацевтической компанией для того, чтобы передать технологию исследования и официально зарегистрировать ее.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.