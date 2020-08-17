По его словам, со временем COVID-19 может стать сезонным заболеванием.
Новосибирский ученый рассказал, сколько лет продлится масочный режим
«В масштабах эволюции вируса восемь месяцев — всего лишь мгновение. Он будет эволюционировать десятилетиями и столетиями. Со временем он просто станет менее болезнетворным и ослабеет», — сообщил «РИА Новости» профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов. По его оценке, носить защитные маски людям придется еще около двух лет.
Нетесов предупредил, что частое мытье рук и ношение масок поможет не только избежать второй волны коронавируса, но и защититься от других сезонных респираторных заболеваний. По его словам, осенью вирусы гораздо дольше будут жить на различных поверхностях и в аэрозолях из-за уменьшения ультрафиолета от солнца.
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