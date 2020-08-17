Новосибирский ученый рассказал, сколько лет продлится масочный режим

«В масштабах эволюции вируса восемь месяцев — всего лишь мгновение. Он будет эволюционировать десятилетиями и столетиями. Со временем он просто станет менее болезнетворным и ослабеет», — сообщил «РИА Новости» профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов. По его оценке, носить защитные маски людям придется еще около двух лет.

Нетесов предупредил, что частое мытье рук и ношение масок поможет не только избежать второй волны коронавируса, но и защититься от других сезонных респираторных заболеваний. По его словам, осенью вирусы гораздо дольше будут жить на различных поверхностях и в аэрозолях из-за уменьшения ультрафиолета от солнца.