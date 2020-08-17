В Новосибирской области возобновляется плановая медицинская помощь и диспансеризация

«Положительная динамика, которая продолжается последние несколько недель позволила нам получить коэффициент распространения 0,8, и на той неделе, в пятницу мы официально от Роспотребнадзора получили разрешение на переход на второй уровень снятия ограничительным мер, что позволяет здравоохранению с этой недели начать оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации. Сегодня мы подписываем приказ о возобновлении деятельности», — пояснил он.

В первую очередь принимать пациентов начнут все поликлинические отделения. К работе в плановом режиме приступает Кардиологический диспансер, Госпиталь ветеранов войн №2, на следующем этапе — вторая больница скорой помощи, третий корпус горбольницы.