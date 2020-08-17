Министр здравоохранения Новосибирской области рассказал, кто получит вакцину от коронавируса в первую очередь

На встрече с жруналистами 14 августа министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, как будет проходить вакцинация от коронавируса в регионе. «Мы получили из Министерства здравоохранения РФ критерии, которым должна соответствовать территория, чтобы получать эту вакцину, хранить и обеспечить прививочную кампанию», — сообщил министр.

Первыми 110 тысячами жителей, которые получат вакцину, станут медработники и сотрудники сферы образования.