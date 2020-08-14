Пациентов перестали помещать туда с 1 августа.
В Новосибирске закрывают коронавирусные обсерваторы
13 августа истек срок изоляции последних и, как сообщили в мэрии Новосибирска, все они были выписаны. Теперь учреждения, на базе которых были организованы обсерваторы, готовятся возобновить свою работу в прежнем режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. 14 июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретится с их руководителями.
На 13 августа в Новосибирской области было выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом.
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